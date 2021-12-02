В Ленобласти педагоги призеров и победителей олимпиады получат денежные поощрения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение по которому, 13 педагогов, ученики которых победили и стали призерами Всероссийской олимпиады школьников, получат денежные поощрения. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"Размер денежного поощрения составляет 120 и 240 тыс. рублей в зависимости от места, которое занял ученик. Их получат 13 ленинградских педагогов, чьи ученики победили, или заняли призовые места на Всероссийской олимпиаде школьников", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ранее губернатор области подписал распоряжение о награждении победителей и призеров олимпиады. Победителями в 2021 году стали три ученика, которые получат по 240 тыс. рублей, а десять призеров по 120 тыс. рублей.

"Победа во Всероссийской олимпиаде - это командная работа. Мы выплачиваем премии ребятам - призерам и победителям олимпиад, но считаем необходимым поддержать и их педагогов-наставников. Это стимулирует учителей вкладывать свои силы в подготовку детей", - процитировали в пресс-службе Дрозденко.

Всероссийская олимпиада школьников является крупнейшим интеллектуальным соревнованием в России, которое проходит в четыре этапа. Победители и призеры заключительного этапа имеют право поступления в вузы без вступительных испытаний. В ней ежегодно принимают участие более 6 млн детей и подростков.