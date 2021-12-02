Украинцам перечислят по 1 тыс. гривен за вакцинацию от COVID-19 для посещения спортзалов

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Верховная рада Украины приняла в четверг закон о перечислении украинцам за вакцинацию от коронавируса по тысяче гривен (37 долларов), которые они могут потратить на занятия спортом или культурный досуг. В бюджете на эти цели выделены 3 млрд гривен ($111 млн).

В пояснительной записке говорится, что в итоге 3 млрд гривен будут направлены на социальную поддержку застрахованных лиц, пострадавших от ограничительных карантинных мер, которые привели к временной остановке работы субъектов хозяйствования. Предполагается, что данное решение будет стимулировать людей вакцинироваться от COVID-19.

"Живых" денег украинцы не получат. Для выплат создадут виртуальные платежные карты в программе "Дия". Потратить их тоже нельзя будет по своему усмотрению. Перечисленные средства граждане смогут с 19 декабря направить на покупку абонемента в спортзал или фитнес-клуб, билетов в кинотеатр, театр, музей, концертный зал, билетов для путешествий внутри страны и книг. На этом перечень возможных приобретений заканчивается.

Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение четырех месяцев после дня поступления средств. Программа будет действовать в этом году и до конца следующего.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал всем гражданам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1 тыс. гривен.