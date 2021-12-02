В Болгарии открылась выставка "Дни русского зарубежья"

СОФИЯ, 2 декабря. /ТАСС/. Выставка "Ваше благородие, госпожа Чужбина. 100 лет белой эмиграции в Болгарии" открылась в четверг в болгарской столице "Дни Русского зарубежья". Как сообщает корреспондент ТАСС, более 250 снимков и документов об истории белой эмиграции и лидеров Белого движения, создании русских эмигрантских культурно-просветительских и профессиональных организаций из коллекции государственного агентства "Архивы" представлены в Российском культурно-информационном центре в Софии.

"Эта замечательная выставка рассказывает о русских эмигрантах, если говорить точнее - о беженцах, которые спасали свою жизнь, своих детей от пламени гражданской войны. Выставка рассказывает о вкладе россиян в культуру и науку балканских стран, о построенных русскими инженерами электростанциях и заводах. Деятельность этих людей была примером настоящего патриотизма", - отметил на пресс-конференции историк русской эмиграции Виктор Леонидов.

Председатель Русского академического союза имени профессора Александра Федотова, один из главных организаторов "Дней Русского зарубежья в Болгарии" Сергей Рожков сообщил, что в рамках выставки состоится круглый стол "Русский некрополь в Болгарии", пройдет концерт песен русской эмиграции "Берег русский" и премьерный показ документальных фильмов - лауреатов XV Международного кинофестиваля "Русское зарубежье". Заключительным событием форума 8 декабря станет презентация романа Сергея Галани "Удавшийся побег", посвященного послевоенной Болгарии и судьбам русских эмигрантов.

"В наших планах сделать "Дни Русского зарубежья" событием традиционным, надеюсь, что у нас все получится", - сообщил Рожков.

Первая тысяча русских эмигрантов прибыла на территорию Болгарии в конце декабря 1919 года на борту парохода "Витязь". За несколько лет их число превысило 45 тыс. В 1921 году решением болгарского правительства был создан Комитет русских беженцев, который помог переселенцам решить вопросы с жильем и работой. Министерство иностранных дел в докладе о поддержке русских беженцев 1923 года писало: "Болгария, которая признательна русскому народу, несмотря на то, что является маленькой по территории и населению, сильно обедневшей после войн страной, сердечно приняла многочисленных русских беженцев и немедленно стала решать вопросы о помощи, в которой они нуждались". При подготовке выставки использовались документы Центрального государственного архива, государственных архивов Софии, Разграда, Тырговиште, Кырджали и Благоевграда.

"Дни Русского зарубежья в Болгарии" проводятся под патронажем посольства России.