Азаров: возведение второй ветки метро в Самаре зависит от эффективности первой ветки

ТАСС, 2 декабря. Решение по поводу строительства второй ветки метрополитена в Самаре будет принято после оценки эффективности первой ветки, сообщил ТАСС губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Первую ветку планируется построить к 2024 году.

"Мы должны, на мой взгляд, прежде чем всерьез разговаривать о второй ветке метро, оценить эффективность этого проекта (завершения строительства первой ветки метро - прим. ТАСС), то есть он должен состояться. Потому что строительство одной станции метро сопоставимо, например, с полным обновлением парка наземного транспорта. Мы обязательно достроим первую ветку метро, у нас, конечно же, есть несколько вариантов, учитывающих перспективы развития метрополитена в Самаре. Но, на мой взгляд, это требует фиксации определенных результатов, достижения этих результатов, а после этого уже дальнейшего шага по проектированию", - сказал глава региона.

Азаров отметил, что метро в Самаре дотируется и его эффективность зависит от разветвленности. "Говорить о том, что метро здесь в полной мере эффективно, не приходится. Строительство станции "Театральная" <…> позволит нам завершить запроектированную еще в советское время первую ветку самарского, или тогда еще куйбышевского, метро. Мы рассчитываем, что объем пассажироперевозок возрастет почти на треть, на чуть больше 30%, даст новый импульс развития территориям", - сказал глава Самарской области.

Ранее сообщалось, что Самарская область получит инфраструктурный бюджетный кредит на сумму около 10,4 млрд рублей для завершения строительства первой линии метро в Самаре. Речь идет о строительстве станции "Театральная", которая свяжет районы Безымянки с центром Самары. В Самарском метро всего 10 станций.