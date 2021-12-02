Власти ЛНР ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

ЛУГАНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Луганской народной республики (ЛНР) ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан, в том числе работников медицины, образования и правоохранительных органов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства ЛНР.

"На состоявшемся сегодня заседании Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Луганской народной республики были утверждены категории взрослых лиц, подлежащих обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции", - цитирует сообщение агентство Луганскинформцентр.

К приоритету первого уровня иммунизации отнесены работники социальных учреждений и многофункциональных центров, а также лица с хроническими заболеваниями, ко второму - работники транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через границу ЛНР.

С начала пандемии в ЛНР зафиксировано 20 732 случая заражения коронавирусом, за последние сутки - 49. От осложнений болезни скончалось 2 933 пациента, за последние сутки зарегистрировано шесть летальных исходов. С 1 февраля 2021 года в Донецкой и Луганской народных республиках началась вакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V".