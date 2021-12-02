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Пандемия COVID-19

США оценивают возможность новых ограничений на въезд в страну из-за омикрон-штамма

Оценка будет проводиться Центрами по контролю и профилактике заболеваний, экспертами в области здравоохранения и медицины

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Власти США продолжат оценивать необходимость введения дополнительных ограничений на въезд в страну в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса, а соответствующие меры, о которых Вашингтон объявил ранее, вряд ли будут отменены, пока специалисты не получат больше данных о новом варианте вируса. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Во время брифинга ее спросили, как власти США намерены действовать дальше: распространять ограничения на большее число стран или же отменять введенные запреты в связи с тем, что омикрон-штамм "уже и так распространился".

"Мы намерены оценивать и то, и то. Оценка будет проводиться Центрами по контролю и профилактике заболеваний, нашими экспертами в области здравоохранения и медицины, мы будем полагаться на их рекомендации. Так что я бы не ожидала отмены ограничений, пока мы не узнаем больше об этом штамме. Мы продолжим оценивать, необходимо ли введение дополнительных ограничений. Ничего из этого (существующих или будущих ограничений на въезд - прим. ТАСС) не задумывается как что-то постоянное, они не предназначены в качестве наказания, они введены, чтобы защитить американцев, чтобы, надеюсь, сохранить больше жизней", - ответила Псаки.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, штамм может обладать повышенной способностью к распространению.

Эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. В качестве меры предосторожности ряд стран, в том числе США, объявили о введении ограничений на въезд из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Малави, Мозамбика, Намибии и Эсватини.

В США к настоящему моменту подтверждено два случая заражения омикрон-штаммом.

Теги
СШАПсаки, ДженПандемия COVID-19
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