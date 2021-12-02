В Краснодаре полиция проверяет факт отказа водителя такси обслужить пассажира с собакой

КРАСНОДАР, 2 декабря. /ТАСС/. Полиция в Краснодаре проверяет факт отказа водителя такси выполнить заказ по перевозке пассажира с собакой, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по городу.

В социальные сетях опубликовали видео, где зафиксировано, как водитель такси отказывается перевозить девушку с собакой, авторы сообщают, что инцидент произошел в Краснодаре, на кадрах девушка заявляет, что у нее есть документ, подтверждающий, что собака является ее поводырем, водитель такси мотивирует свой отказ тем, что страдает аллергией на животных.

"В настоящее время проводится проверка по факту отказа водителя автомобиля службы такси от выполнения заказа по перевозке пассажирки с собакой. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение, действиям водителя дана правовая оценка", - сообщили в УМВД по городу Краснодару.