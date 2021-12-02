Около 12% женщин в России столкнулись со сложностями зачатия

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Женщины в России стали позже задумываться о материнстве, более 40% опрошенных идеальным для зачатия возрастом назвали 25-30 лет. При этом около 12% женщин на этапе планирования семьи столкнулись с проблемами зачатия, следует из результатов исследования, проведенного Институтом репродуктивной медицины Remedi совместно с площадкой "Яндекс.Взгляд", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"В ходе опроса выяснилось, что у 88% женщин нет очевидных проблем с репродуктивным здоровьем. По статистике, средний срок зачатия ребенка занимал до трех месяцев. Однако 12% женщин на этапе планирования семьи столкнулись со сложностями зачатия. Только 29% опрошенных наладили репродуктивное здоровье за год, у 37% лечение заняло больше года, а 34% - до сих пор не решили проблему", - следует из опроса.

Отмечается, что если 20 лет назад большинство россиянок обзаводились первым ребенком до 25 лет, то сегодня, по мнению 41% опрошенных, идеальный возраст для зачатия - 25-30 лет. "Увеличение возраста рождения первого ребенка связано с тем, что женщины более осознанно подходят к вопросу создания семьи и берут во внимание свое социальное и экономическое благополучие. Так, в большинстве случаев доход женщин, кто родил до 25 лет, не превышает 50 000 рублей. Напротив, у женщин, родивших первенца в 25-30 лет, ежемесячный доход составляет до 80 000 рублей", - отмечается в тексте.

Процедура ЭКО

"С проблемами зачатия могут столкнуться женщины любого возраста. Если в течение года не наступает беременность, нужно незамедлительно обратиться к врачу-репродуктологу. Он назначит обследование и составит план лечения. Подтвержденный диагноз "бесплодие" не говорит о том, что у женщины никогда не будет детей. Самый современный и безопасный способ зачать ребенка - экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Эффективность процедуры напрямую зависит от возраста женщины и ее овариального резерва, то есть того потенциального количества яйцеклеток, которые можно получить для дальнейшего оплодотворения", - прокомментировала результаты исследования главный врач, врач-акушер-гинеколог, репродуктолог и генеральный директор Института репродуктивной медицины Remedi Елена Младова.

Опрос показал, что только 66% россиянок знают об ЭКО. Каждая пятая женщина в России полагает, что ЭКО - не самая безопасная процедура, у которой существует ряд последствий: гормональный сбой, онкология, многоплодие, невынашивание, ранний климакс и даже больной ребенок. Тем не менее, 95% женщин вовсе не против ЭКО: 55% респондентов считают, что иногда это единственный выход, чтобы зачать ребенка, а 40% относятся к процедуре нейтрально. "Из 12% женщин, кто столкнулся с проблемами зачатия, только 4% прошли полное обследование и сделали ЭКО. Одна из причин непопулярности процедуры - стоимость. По мнению 79%, ЭКО - дорогостоящая процедура, которую позволит далеко не каждый. Средний чек варьируется около 150 000 рублей", - сказано в исследовании.

"Онкология - один из самых сильных страхов, с которым женщина сталкивается перед лечением с помощью ЭКО. Но он и самый ошибочный. ЭКО не провоцирует развитие рака. Напротив, даже пациенты с онкологическими заболеваниями могут обратиться за процедурой для решения своих репродуктивных задач. Гормональная нагрузка, через которую проходит женщина на одном из первых этапов, существенно меньше, чем гормональные всплески у женщины во время беременности. Еще один миф - рождение больного ребенка. В течение 40 лет медицинское сообщество наблюдает за детьми, зачатыми с помощью ЭКО. Многочисленные исследования доказывают, что такие дети обладают тем же здоровьем, что и дети, зачатые естественным путем", - пояснила Младова.

Об исследовании

Исследование проходило среди 2 тыс. женщин старше 18 лет со средним доходом из разных городов страны, среди них: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Воронеж, Красноярск, Челябинск, Воронеж, Омск, Уфа, Пермь.

Remedi - Институт репродуктивной медицины в Москве. Основан в 2017 году и работает на новейшем западном оборудовании экспертного уровня под руководством лучших специалистов с международными сертификатами. В состав Института входит многопрофильная поликлиника, отделение вспомогательных репродуктивных технологий, криохранилище и эмбриологическая лаборатория полного цикла.