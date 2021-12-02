Адвокатские палаты хотят обязать заводить дисциплинарные дела по представлениям Минюста

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ намерено обязать адвокатские палаты возбуждать дисциплинарные дела по всем поступающим от него представлениям. Об этом говорится в размещенном министерством законопроекте на портале проектов нормативных правовых актов.

"В возбуждении дисциплинарного производства по внесенным федеральным органом юстиции и его территориальным органом в Федеральную палату адвокатов или адвокатскую палату субъекта РФ представлениям не может быть отказано", - говорится в документе.

При этом в случае нерассмотрения советом адвокатской палаты представления Минюста о прекращении статуса адвоката в течение трех месяцев ведомство хочет получить право обращаться в суд с таким же заявлением. Также Минюст предлагает наделить его правом обжалования в суде решения совета адвокатской палаты о прекращении дисциплинарного производства в отношении адвоката или об отказе в применении к нему мер дисциплинарной ответственности по итогам рассмотрения представления министерства.