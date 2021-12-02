Фестиваль "Путешествие в Рождество" проведут в Москве без мастер-классов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Катки, ярмарки и кафе будут работать на площадках столичного фестиваля "Путешествие в Рождество". Мастер-классы ввиду эпидемиологической обстановки проводиться не будут, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Конечно, санитарные требования будут применяться к этим площадкам (фестиваля "Путешествие в Рождество" - прим. ТАСС), но в принципе, мы хотим, чтобы они полноценно функционировали: катки, торговля, общепит, елки, украшения, полноценные ярмарки. Единственное, чего там не будет - это мастер-классы, которые тоже, в общем, любимы москвичами, но в этих условиях [пандемии коронавирусной инфекции] мы поостереглись их делать, потому что уж слишком такое тесное общение на этих площадках происходит", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

По его словам, в условиях антиковидных ограничений основной акцент будет сделан на уличных форматах. "Должно красиво быть, и надеюсь, что настроение будет хорошим", - сказал мэр.