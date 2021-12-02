В Мордовии после введения QR-кодов снизилось число госпитализаций пациентов с ковидом

ТАСС, 2 декабря. Количество госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией снизилось в Мордовии после введения QR-кодов, сообщила пресс-служба главы республики.

"В Саранске прошло заседание оперштаба по коронавирусу. Зафиксировано небольшое снижение госпитализаций", - говорится в сообщении.

Как отметил министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин, в республике снижается число внебольничных пневмоний и количество пациентов в реанимациях. "Мы видим, что введение QR-кодов дает результат: уменьшается количество ковидных коек, внебольничных пневмоний, снижается число пациентов в реанимациях, меньше становится амбулаторных больных", - цитирует пресс-служба Маркина.

В Мордовии с 11 октября введена обязательная вакцинация некоторых категорий граждан, в том числе государственных и муниципальных служащих и работников правоохранительных органов. С 15 октября в регионе действует система QR-кодов для пропуска граждан в места скопления большого количества людей - заведения общепита, предприятия сферы бытовых услуг, организации культуры и спорта, торговые центры площадью более 400 квадратных метров. С 10 ноября QR-коды необходимы для посещения гостиниц и объектов розничной торговли площадью больше 150 кв. метров, продающих непродовольственные товары.

В республике также действует масочный режим, режим самоизоляции для пожилых граждан, запрещены массовые мероприятия.