Первым трем десяткам заведений Крыма разрешили работать по ночам

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма опубликовали первый список из трех десятков заведений общепита, которым разрешили работать в период с 23:00 до 8:00. Соответствующий документ опубликовали 2 декабря вместе с поправками к указу главы республики о режиме повышенной готовности.

Власти Крыма с 1 декабря разрешили работу в ночное время заведениям общепита, в которых вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли все сотрудники. Чтобы попасть в список, владельцам заведений необходимо подать заявление на имя главы Крыма.

"Утвердить перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных, фуд-кортов и иных предприятий общественного питания, которым разрешено осуществлять деятельность в период с 23:00 до 8:00, согласно приложению 16 к настоящему указу", - говорится в тексте поправок к указу. Перечень заведений прилагается к документу.

Теми же поправками власти Крыма с 15 декабря отменили обязательную самоизоляцию для людей старше 60 лет, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции или справку о перенесенном заболевании, а также вернули им право льготного проезда в общественном транспорте.

С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 60 лет обязали не покидать свои дома, ввели QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также некоторых организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников отдельных сфер деятельности, в том числе туризма.