На Трафальгарской площади в Лондоне зажгли праздничные огни на рождественской ели

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Праздничные огни зажглись в четверг вечером на главной рождественской ели Великобритании, установленной в центре Лондона на Трафальгарской площади. Как сообщили ведущие британские СМИ, 24-метровое дерево было срублено в пригороде норвежской столицы Осло.

По традиции, которая берет начало в 1947 году, норвежцы ежегодно дарят ель британцам в знак признательности за поддержку Норвегии во Второй мировой войне. На церемонии зажжения огней присутствовали несколько сотен жителей Лондона и гостей столицы.

При этом ранее многие пользователи социальных сетей неодобрительно высказывались об установленной в этом году ели из-за ее внешнего вида. 90-летнее дерево даже сравнили с "общипанной курицей". Ряд критиков назвали ее "национальным позором", а другие шутили, что у ели "не хватает половины веток, поскольку они соблюдают социальную дистанцию" из-за пандемии.

В то же время посол Великобритании в Норвегии Ричард Вуд заявил, что не согласен с такими оценками. "Рождественская ель на Трафальгарской площади была положительно воспринята подавляющим большинством горожан. Это восхитительный подарок от жителей Осло", - сказал дипломат.