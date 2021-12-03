Байкальск на два дня станет площадкой национального форума креативного сообщества

ИРКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Моногород Байкальск Иркутской области в пятницу станет площадкой национального форума "Креативные города", который начался в ноябре и охватит десять российских городов. В Байкальске участники мероприятия предложат концепцию развития города, обсудят проекты, реализация которых начнется в муниципалитете в 2022 году, сообщили ТАСС в оргкомитете форума.

"Байкальск станет одной из ведущих площадок форума, стартовавшего в ноябре и охватившего офлайн десять городов по всей России. 3 и 4 декабря на его платформе выступит пул спикеров-экспертов и представителей креативных индустрий из сферы экологии и архитектуры, которые представят свое видение развития Байкальска. Концепцию в течение 2021 года разрабатывала команда специалистов из Иркутской области и Москвы. Аналитики определили слабые места и проблемы города, сформировали основные вызовы, на которые необходимо ответить", - сказали в оргкомитете.

Среди проблем, обозначенных экспертами, - дефицит рабочих мест в Байкальске, отток молодежи, имидж города как неэкологичного места в связи с неликвидированными отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), отсутствие инфраструктуры делового туризма и единого архитектурного стиля, моноэкономика и другие.

Проектная группа определила векторы развития города, которые обсудят на форуме. Речь, в частности, пойдет о развитии креативной экономики, создании архитектурного кластера. По мнению экспертов, Байкальск должен стать также центром притяжения специалистов в сфере экологии. Участники форума рассмотрят проекты, реализация которых начнется в Байкальске в 2022 году. Это, например, создание первого в мире музея бумажной архитектуры, а также проекты коворкинга, библиотеки, арт-парка, экологического центра.

Байкальск расположен на южном берегу озера Байкал, население города составляет более 12 тыс. человек. Градообразующим предприятие был БЦБК, который работал с 1966 года по 2013 год. Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов БЦБК, которых в шламонакопителях более 6,5 млн тонн. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года.

Госкорпорация ВЭБ.РФ разработала мастер-план комплексного развития Байкальска до 2040 года. В него, в частности, включено формирование креативной экономики.

О форуме

Метафорум "Креативные города" продлится до 31 января 2022 года. Он проходит в двух форматах: онлайн и гибридном. В форуме по всей стране примут участие более 10 тыс. человек и более 100 спикеров, будет более 150 тыс. часов дискуссий и выступлений, практических сессий и кросс-инновационных спринтов для решения городских проблем силами креативного сообщества.