Всемирная туристская организация внесла этнодеревню Эмира Кустурицы в список лучших в мире

БЕЛГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Сербское село Мокра-Гора, в котором расположена знаменитая этнодеревня режиссера Эмира Кустурицы, внесено в список лучших этносел в мире. Об этом сообщила в четверг министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Татьяна Матич, которая приняла участие в заседании Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН в Мадриде.

"Мокра-Гора признана одним из лучших сел мира в этом году. Всемирная туристская организация оценила Мокра-Гору как исключительный образец народной культуры с огромным потенциалом развития сельского туризма", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

Село Мокра-Гора расположено в живописной гористой местности между горными системами Тара и Златибор вблизи границы с Боснией и Герцеговиной. Там находятся лечебные источники, а также ряд туристических объектов. Культурно-туристическим центром Мокра-Горы является этнодеревня Дрвенград (Кустендорф) Эмира Кустурицы, которую ежегодно посещают сотни тысяч туристов.

Награда за упорство

Кустурица назвал награду "призом на упорство". "Это награда за упорство и умение смотреть вперед, которые материализовались. Это также и мой вклад, кстати сказать, все заработанное на кинематографе я вложил сюда. Раньше здесь было место, где люди боялись колесо пробить, а сейчас к нам ежегодно приезжают сотни тысяч людей", - поделился впечатлением от награды режиссер.

Дрвенград

Деревня Дрвенград, или Кустендорф, была построена Кустурицей для съемок фильма "Жизнь как чудо" (2004). Она расположена в Златиборском округе возле города Ужице в 200 км на юго-запад от Белграда, недалеко от горы Мечавник.

"Я потерял мой город (Сараево) во время войны, поэтому я захотел построить свою собственную деревню. Я буду организовывать там семинары для людей, которые хотят изучать, как создается кино, играть концерты, изготавливать керамику, рисовать. Это место, где я буду жить и куда некоторые люди смогут приезжать время от времени. Там, конечно, будут проживать и другие жители, которые будут работать. Я мечтаю об открытом месте с культурным разнообразием, которое будет противостоять глобализации", - объяснил Кустурица идею создания этнодеревни.

В ней расположены библиотека, художественная галерея, кинотеатр, а также церковь Святого Саввы. Кустурица назвал улицы деревни в честь людей, которых он считает великими: Николы Теслы, Эрнесто Че Гевары, Диего Марадоны, Федерико Феллини, Ингмара Бергмана, Иво Андрича, Никиты Михалкова, Андрея Тарковского. В Дрвенграде ежегодно проходят кинофестиваль "Кустендорф", а также фестиваль русской классической музыки Kustendorf Classic.