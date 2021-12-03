В Нью-Йорке от коронавируса ревакцинировались 1 млн человек

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Число жителей Нью-Йорка, привившихся бустерной дозой вакцины от коронавируса, достигло 1 млн. Об этом в четверг сообщила в Twitter городская администрация.

"1 млн жителей Нью-Йорка получили свои бустерные дозы [вакцины] от COVID-19", - говорится в сообщении. Власти города также призвали всех горожан, которые прошли вакцинацию до 1 июня, сделать дополнительную прививку.

Самый густонаселенный город Соединенных Штатов находится среди лидеров по темпам вакцинации по стране. С начала пандемии в мегаполисе с населением 8,3 млн человек 69% жителей (почти 5,8 млн горожан) полностью привились от коронавируса. Среди взрослого населения этот показатель составляет 81%. Из почти 1,2 млн несовершеннолетних в Нью-Йорке треть прошла полный курс вакцинации.