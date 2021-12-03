В Южной Корее ужесточили ограничения на собрания и посещение ресторанов

СЕУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Южной Кореи ограничили число участников частных встреч в столице шестью, а в других регионах - восемью гражданами на фоне быстрого распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Ким Бу Гём на совещании в Сеуле.

"В связи с тревожной ситуацией мы приняли решение снизить разрешенное число участников частных встреч в Сеуле с нынешних 10 до шести, а в регионах - с 12 до восьми", - пояснил он.

Премьер также указал, что вход в кафе и рестораны будет осуществляться исключительно по прививочному сертификату или отрицательному ПЦР-тесту.

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 1 декабря в стране было зарегистрировано 5 266 новых случаев COVID-19, что является рекордным показателем с начала пандемии. Число пациентов с ковидом в критическом состоянии достигло нового максимума - 733.

Резкий рост заболеваемости медики связывают с ослаблением с 1 ноября антивирусных ограничений в рамках правительственного плана постепенного возвращения к повседневной жизни. В связи с этим 29 ноября было решено остановить его дальнейшую реализацию. Ситуацию усугубило также появление нового штамма коронавируса "омикрон".