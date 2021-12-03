В Хабаровском крае восстановили электроснабжение населенных пунктов после метели

ХАБАРОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Ремонтные бригады возобновили подачу электричества во всех отключенных из-за снежного циклона населенных пунктах в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Ликвидация последствий снежного циклона продолжается в Хабаровском крае. Оперативная обстановка в настоящее время стабильная. На утро 3 декабря бригадами электросетей мероприятия по устранению нарушений подачи электроэнергии в населенные пункты завершены, ведется работа по частным заявкам", - говорится в распространенном сообщении. За время циклона, как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, было отключено более десятка населенных пунктов в разных районах.

Мобильные группы спасателей, а также техника пожарно-спасательных частей оказывают помощь водителям на дорогах. За прошедшие сутки они отбуксировали из снежных заносов и помогли преодолеть сложные участки более чем 30 автомобилям, в основном это был большегрузный транспорт, автобусы. Всего с начала циклона сотрудниками МЧС России оказана помощь водителям более чем 70 автомобилей. В Комсомольске-на-Амуре помощь пожарных потребовалась и врачам. Скорая помощь не смогла проехать на вызов, медиков доставил на место дежурный караул пожарно-спасательной части №98.

В регионе продолжается расчистка дорог. Закрытыми для автобусов остаются дороги Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре - поселок Березовый - поселок Амгунь - поселок Могды - поселок Чегдомын (с 94-го км по 280-й км). По остальным дорогам проезд открыт.

С середины недели Хабаровский край находился под влиянием южного циклона, пришедшего с территории Кореи. В пятницу в Хабаровске ясно, в центральных районах без существенных осадков, в южных районах небольшой снег, в северных - без осадков.