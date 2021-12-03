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Снег, гололедица и до двух градусов тепла ожидаются в Москве 3 декабря

В ночь на 4 декабря температура воздуха может опуститься до минус трех градусов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, снег, гололедица и до плюс двух градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет ноль - плюс два градуса. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус трех градусов.

Ветер юго-западный, южный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах минус два - плюс три градусов, на юге области ожидается снег с дождем. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус шесть градусов.

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