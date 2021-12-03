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Места произрастания лотоса в Хабаровском крае возьмут под охрану

Речь идет о территории произрастания лотосов на озере Цветочном, возле сел Улика-Павловка и Улика-Национальное

ХАБАРОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае расширили охранную территорию вокруг мест произрастания лотоса Комарова. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Лотос Комарова - одно из чудес Хабаровского края, цветение которого каждый год радует жителей региона и наших гостей. Я подписал документ, согласно которому региональный памятник природы "Заросли лотоса" возьмут под особую охрану", - написал Дегтярев.

Речь идет о территории произрастания лотосов на озере Цветочном, возле сел Улика-Павловка и Улика-Национальное в Хабаровском районе. Статус памятника природы придан этому месту еще в 90-е годы прошлого века, но он предполагал охрану только самого озера. Теперь охранная зона будет и вокруг него.

"Здесь нельзя будет ничего строить, добывать полезные ископаемые, размещать отходы, разводить костры, хранить химикаты и т.д.", - уточнил губернатор.

Лотос Комарова - многолетнее травянистое водное растение с крупными розовыми цветками, занесено в Красную книгу России.

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