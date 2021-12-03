В Благовещенске оборудуют лыжную трассу с видом на Китай

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Лыжная трасса на набережной Благовещенска с видом на Китай впервые появится в городе. Строительство объекта на месте велодорожки уже ведется, сообщил в пятницу ТАСС специалист отдела по физической культуре и спорту администрации Благовещенска Николай Плотицин.

"В этом году впервые на набережной Благовещенска приступили к оборудованию лыжной трассы, расположится она на месте велодорожки. Место выделено не случайно - центр города, высокая проходимость, участок трассы освещен, что позволит спортсменам заниматься, когда стемнеет. Проект поддержан администрацией города и спортивным сообществом", - сказал Плотицин.

Круг трассы равен 2,5 км, ее характеризует плоский рельеф, она будет рассчитана для тех, кто осваивает классический или коньковый ход. Предполагается, что ежедневно там будут тренироваться не менее 100 человек.

"Трасса общедоступна, ею смогут пользоваться жители города любого уровня подготовки. Первое время помониторим ситуацию и при необходимости будем рассматривать вопрос об оборудовании пункта проката. Пока же трасса будет доступна для спортсменов со своим инвентарем", - добавил собеседник агентства.

По информации мэра города Благовещенска Олега Имамеева, в пятницу для строительства объекта будет привлечена спецтехника. "После того как основа будет готова, спортсмены привезут "Буран", которым нарежут саму лыжню. Кататься смогут все желающие, не выезжая в отдаленные районы Благовещенска или за город", - сообщил Имамеев в своем телеграм-канале.

Благовещенск - единственный административный центр субъекта РФ, расположенный непосредственно на государственной границе, рядом находится город Хэйхэ, их разделяет река Амур. В областном центре проживают около 226 тыс. человек. До пандемии Благовещенск посещали до 100 тыс. туристов в год.