Власти Якутии смягчили ограничительные меры по борьбе с коронавирусом

ЯКУТСК, 3 декабря /ТАСС/. Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом смягчены в Якутии с 3 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соответствующий указ о внесении изменений подписал в пятницу глава Якутии Айсен Николаев.

"Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в республике за последнее время улучшилась. Мы видим стабильное снижение количества заболевших, в первую очередь, в городе Якутске. Также снижается количество тяжелых больных", - приводятся в сообщении слова Николаева.

С учетом внедрения системы допуска по QR-кодам предприятия общепита с площадью зала обслуживания более 100 кв. м смогут работать с 06:00 до 23:00 с предельной численностью посетителей, исходя из расчета один человек на 2 кв. м (не более 100 человек) и размещения за одним столом не более 10 человек. При этом сохраняется запрет на посещение таких заведений детьми в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых.

Разрешено проведение спортивных мероприятий и соревнований, включенных в единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. При этом они будут проходить без зрителей и с соблюдением действующих требований регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории страны.

Увеличена заполняемость кинотеатров, театров, залов концертных организаций, домов культуры, культурно-досуговых организаций с 50% до 70%. Пункт о необходимости предъявления QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или ПЦР-теста при входе в эти заведения сохраняется. "Также сохраняется запрет на проведение дискотек и иных танцевальных и интерактивных программ с участием посетителей", - добавили в пресс-службе.

"Единственное ограничение, которое сейчас новое появляется, это то, что доступ в органы власти с 6 декабря будет реализовываться с помощью QR-кодов и тех справок ПЦР, которые имеют действие 72 часа", - отметил на брифинге Николаев.

О коронавирусе в Якутии

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за все время пандемии в регионе зарегистрировано 70 970 заражений коронавирусом, 63 854 человека выздоровели, умерли 1 695. По данным на 2 декабря, в Якутии первый компонент вакцины от коронавируса получили 67,31% взрослого населения, в Якутске - 71,46%. По информации регионального оперштаба, за последние сутки в Якутии выявлено 254 новых случая заражения коронавирусом, из них 110 - в Якутске.