Высадку деревьев и кустарников завершили вдоль ряда крупных магистралей Москвы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили озеленение на восьми крупных улицах и магистралях, вдоль которых в этом году было высажено около 2,3 тыс. деревьев и более 14 тыс. кустарников. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Озеленение является одним из важнейших направлений формирования комфортной городской среды. Все проекты по благоустройству, которые реализуются в Москве, предполагают высадку деревьев и кустарников, обустройство газонов и цветников. В этом году на восьми улицах и магистралях высадили в общей сложности около 2,3 тыс. деревьев-крупномеров и более 14 тыс. кустарников", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что работы полностью выполнены на Балаклавском, Ломоносовском, Мичуринском и Ленинградском проспектах, Ленинградском и Алтуфьевском шоссе, включая улицу Милашенкова, улице Большая Черкизовская, в районе ТПУ "Лефортово".

Заммэра также пояснил, что саженцы для украшения столицы выбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства.

"Эти деревья и кустарники выращивают в специальных питомниках, каждые три-четыре года их пересаживают, чтобы сформировать устойчивую корневую систему. Высадка производится в посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен дренажный слой. Если саженец по каким-то причинам не приживется, то подрядная организация заменит его в рамках гарантийных обязательств", - отметил Бирюков.