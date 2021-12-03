{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура Кузбасса проверит данные о загрязнении воздуха в шахтерском моногороде

К проверке привлекут специалистов Росприроднадзора и Роспотребнадзора

КЕМЕРОВО, 3 декабря. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура организовала проверку из-за жалоб жителей шахтерского моногорода Киселевска Кемеровской области на загрязнение воздуха. В ходе проверки будут установлены источники загрязнения, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

С конца ноября в социальных сетях и местных СМИ в Кузбассе публикуются снимки и комментарии жителей Киселевска, они сообщают о стоящей в воздухе плотной дымке и почерневшем от угольной пыли снеге.

"Природоохранной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства об охране атмосферного воздуха, в том числе с привлечением специалистов Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Истребованы сведения и документы у угледобывающих предприятий г. Киселевска, сведения о результатах социально-гигиенического мониторинга с целью определения потенциальных источников негативного воздействия на атмосферный воздух", - говорится в сообщении.

Киселевск расположен на юге Кузбасса, его экономика связана с угледобычей. Градообразующими являются семь угольных предприятий - шахты и разрезы.

Теги
РоссияКемеровская область
ЧП на шахте "Листвяжная"
Адвокаты всех фигурантов дела об аварии на шахте "Листвяжная" обжаловали их арест
Апелляционные жалобы подали защитники директора шахты, его заместителя и начальника участка, а также двух сотрудников Ростехнадзора
Читать полностью