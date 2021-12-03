Прокуратура Кузбасса проверит данные о загрязнении воздуха в шахтерском моногороде

КЕМЕРОВО, 3 декабря. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура организовала проверку из-за жалоб жителей шахтерского моногорода Киселевска Кемеровской области на загрязнение воздуха. В ходе проверки будут установлены источники загрязнения, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

С конца ноября в социальных сетях и местных СМИ в Кузбассе публикуются снимки и комментарии жителей Киселевска, они сообщают о стоящей в воздухе плотной дымке и почерневшем от угольной пыли снеге.

"Природоохранной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства об охране атмосферного воздуха, в том числе с привлечением специалистов Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Истребованы сведения и документы у угледобывающих предприятий г. Киселевска, сведения о результатах социально-гигиенического мониторинга с целью определения потенциальных источников негативного воздействия на атмосферный воздух", - говорится в сообщении.

Киселевск расположен на юге Кузбасса, его экономика связана с угледобычей. Градообразующими являются семь угольных предприятий - шахты и разрезы.