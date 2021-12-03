Почти 20 тыс. человек неоднократно нарушали масочный режим в транспорте Москвы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более чем у 17 тыс. пассажиров были зафиксированы повторные нарушения масочного режима на территории транспортного комплекса Москвы с начала года. Нарушители пренебрегали средствами индивидуальной защиты от 2 до 13 раз, сообщил ТАСС в пятницу руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

"Несмотря на рост числа сознательных граждан, есть пассажиры, которые не просто "забывали" надеть маску в транспорте, но делали это регулярно. Некоторые нарушали меры безопасности до 13 раз. Мы призываем пассажиров носить маски, уважать друг друга и не ставить под угрозу свое здоровье и здоровье окружающих", - заявил Султанов.

Он отметил, что контролеры ГКУ "Организатор перевозок" вынуждены выписать постановление о правонарушении в том случае, если пассажир находится без маски во время поездки, а также если маска не закрывает органы дыхания. В отношении неоднократно нарушивших масочный режим в транспорте пассажиров были также оформлены повторные постановления.

"Ношение масок является обязательным на всей территории транспортного комплекса Москвы. Эта вынужденная необходимость, которая направлена на поддержание безопасной среды в транспорте и сдерживание распространения коронавирусной инфекции", - подчеркнул Султанов.

Как добавили в пресс-службе ведомства, во многих странах санкция за повторное нарушение антиковидных требований в общественных местах увеличивается в несколько раз.

"Например, в сентябре этого года в США нарушителям без маски грозит штраф в размере от 500 до $1 тыс. за первое нарушение - более 30 тыс. рублей, - и от 1 тыс. до $3 тыс. за повторное. В Москве подобной меры не предусмотрено. Санкция за отсутствие маски составляет 5 тыс. рублей", - добавили в ГКУ "Организатор перевозок".

О масочно-перчаточном режиме

Ношение масок и перчаток стало обязательным в магазинах и транспорте, на предприятиях и в общественных местах столицы с 12 мая 2020 года. 30 июля 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ношение перчаток в транспорте и общественных местах Москвы перестало быть обязательным, но маски носить по-прежнему необходимо.

28 октября Султанов сообщал ТАСС, что в общественном транспорте Москвы выявлено свыше 600 тыс. пассажиров без масок.

Штраф за нарушение масочного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, в том числе в магазинах и торговых центрах, составляет 4 тыс. рублей. Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без средств индивидуальной защиты. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию. Штраф за отсутствие масок в общественном транспорте столицы составляет 5 тыс. рублей. Роспотребнадзор запретил пускать в общественный транспорт Москвы пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если они уже оплатили поездку, с 16 октября 2020 года.