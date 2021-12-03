Австралийского сенатора отправили на карантин после отказа предоставить данные о прививке

СИДНЕЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Австралийский сенатор Алекс Антик отправлен на двухнедельный карантин из-за отказа предоставить сертификат о полной вакцинации от коронавируса на границе между штатами Новый Южный Уэльс и Южная Австралия. Об этом в пятницу сообщила радиостанция ABC .

По ее данным, сенатор, активно выступавший против вакцинации от коронавируса и введения сертификатов, свидетельствующих о сделанных прививках, был помещен в один из карантинных центров Аделаиды после своего возвращения из Канберры, где он принимал участие в заседаниях федерального парламента страны. "Я просто окружен коронавирусом в медицинском отеле, и меня это очень беспокоит", - сказал Антик в интервью радиостанции.

В ходе последних заседаний в парламенте сенатор призвал депутатов саботировать принятие ряда правительственных поправок в национальное законодательство в знак протеста против обязательной вакцинации, вводимой штатами и территориями Австралии для некоторых категорий граждан, и внедрения сертификатов вакцинации. Он отметил, что такие требования "превращают Австралию в классовое государство с медицинской дискриминацией части граждан".

Премьер-министр штата Южная Австралия Стивен Маршалл заявил, что карантин для сенатора, отказавшегося подтвердить статус своей вакцинации, - вполне законная и обоснованная мера. Поскольку за ту неделю, что Антик был в Канберре, в регионе была зафиксирована вспышка коронавируса, власти ввели дополнительные санитарные ограничения, из-за которых сенатор и оказался в изоляции. "В ноябре штат снял большинство пограничных ограничений и новые случаи [заражения коронавирусом] были неизбежны, и мы реагируем на них", - уточнил Маршалл.

Глава австралийского правительства Скотт Моррисон заявил, что разочарован решением Антика "ввести его в заблуждение относительно своей вакцинации", однако отметил, что сенатор "имеет право не делать прививку, если таков его выбор". Сам Антик убежден, что попал в карантин исключительно "по политическим мотивам". "Я громко говорил о паспортах вакцинации, дискриминации и давлении [на граждан] со стороны правительства. Теперь я здесь, <…> и это, очевидно, было кем-то продумано заранее", - сказал сенатор.

К настоящему времени в Австралии с населением 25,6 млн человек зарегистрировали 213 360 случаев заражения коронавирусом, при этом 196 940 пациентов выздоровели. 2 021 человек умер от осложнений, вызываемых инфекцией. Темпы вакцинации в стране считаются одними из самых высоких в мире. 87,4% граждан и резидентов, подлежащих вакцинации, получили два компонента препарата от коронавируса, первую прививку сделали 92,6%.