Власти Сиднея опасаются, что штамм "омикрон" уже распространяется в городе

СИДНЕЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Сиднея полагают, что омикрон-вариант коронавируса распространяется в этом городе Австралии. Об этом министр здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Брэд Хаззард сообщил в пятницу в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

По словам главы ведомства, опасения врачей вызвал случай заражения этим штаммом человека, не выезжавшего из Австралии и не имевшего контактов с приезжими из-за рубежа. "Девятым человеком с подтвержденным [инфицированием] омикрон-штаммом стал ученик католической школы Ридженс-Парк на западе Сиднея. Он не бывал за границей и не контактировал с людьми, которые выезжали за рубеж", - сказал Хаззард, отметив, что еще у двух учеников этой школы замечены "ранние признаки заражения", но результаты их тестов на COVID-19 пока не готовы.

По оценке министра, данный случай "вызывает особое беспокойство", поскольку инфицированный подросток не был изолирован и, "по всей видимости, распространял вирус в сообществе". "Пока ни у нас, ни у кого в мире нет понимания, станет ли этот вариант коронавируса такой же проблемой, как более ранние варианты, но <…> распространение вируса всегда вызывает озабоченность", - сказал он.

Ранее в штате Новый Южный Уэльс были подтверждены восемь случаев заражения штаммом "омикрон". Все они были выявлены у лиц, которые приехали из ЮАР, Нигерии и Сингапура и были изолированы после прилета в Сидней.

В Австралии с населением 25,6 млн человек зарегистрировали 213 360 случаев заражения коронавирусом. 196 940 пациентов выздоровели, 2 021 человек умер от осложнений, вызываемых инфекцией.