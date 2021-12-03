Льготники Москвы с начала 2021 года получили на дом 2 млн упаковок лекарств

МОСКВА, 3 декабря./ТАСС/. Столичные льготники получили на дом два млн лекарств с начала 2021 года. В основном это препараты для лечения диабета и болезней системы кровообращения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Горожане с такими заболеваниями находятся в группе риска, поэтому им особенно важно не подвергать себя лишней опасности заразиться коронавирусом и беречь свое здоровье. Адресная доставка препаратов осуществляется социальными работниками, или они выдаются родственникам при предъявлении рецепта и подтверждающих документов. В среднем более 200 тысяч москвичей ежемесячно получают льготные лекарства на дом. В общей сложности с начала года было выдано два миллиона упаковок лекарств", - приводятся в сообщении слова пресс-службе комплекса социального развития столицы.

Лекарственные препараты назначаются после медицинской консультации, на которой врач определяет индивидуальную схему лечения и дозировку. Это может быть разовое назначение или длительное курсовое лечение. Бесплатно лекарства могут получить все льготные категории пациентов. Жителям с подтвержденными заболеваниями системы кровообращения лекарства выдаются бесплатно независимо от наличия льготного статуса.