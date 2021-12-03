В горах Красной Поляны открыли горнолыжный сезон

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Зимний сезон открыли на курорте "Красная Поляна" в горах Сочи, для катания доступны четыре трассы, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

"Сегодня мы первыми в Красной Поляне начинаем зимний сезон. Для катания доступны четыре трассы: это "зеленая" трасса "Первый снег" на высоте 2 200 м и три трассы горной долины "Цирк-2" на высоте 2 050 м: "синие" трассы "Цирк-2" и "Восточная" и "красная" трасса "Аибга", - сказала собеседница агентства.

Изначально курорты планировали открыть сезон позже, но благодаря погодным условиям начало сезона на курорте "Красная Поляна" сдвинули. В четверг в горах Сочи снова прошел снег.

Как уточнили в пресс-службе, загрузка номерного фонда на курорте на ближайшие выходные составляет около 40%. В первый день сезона на курорте уже работают инструкторы, на "Поляне 2 200" на "зеленой" трассе запущен бугельный подъемник. Также открыты пункты проката и лыжная мастерская, добавили в пресс-службе.

Курорты "Роза Хутор" и "Газпром" пока придерживаются изначальных планов. Вместе с тем, курорт "Роза Хутор", где открытие сезона запланировано на 17 декабря, запустил систему оснежения для создания искусственного снега. Покров от него плотнее и не тает. По словам заместителя генерального директора по эксплуатации курорта Сергея Чернова, если позволят погодные условия, часть трасс могут открыть раньше.