Ноябрь 2021 года в Якутске стал одним из самых теплых за историю метеонаблюдений

ЯКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Минувший ноябрь стал для Якутска одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Среднемесячная температура воздуха составила минус 21,1 градуса, что на восемь градусов выше нормы. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории геотермии криолитозоны Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Юрий Скачков.

"Ноябрь 2021 года находится на втором месте за всю историю метеонаблюдений по положительной температурной аномалии. Среднемесячная температура в Якутске составила минус 21,1 градуса, что на 8,1 градуса выше нормы. Рекорд по наиболее теплому ноябрю в Якутске был достигнут в прошлом году, когда среднемесячная температура составила минус 19,7 градуса", - сказал Скачков.

Собеседник агентства уточнил, что относительно теплые зимние температуры в октябре и ноябре для Якутска в последние годы - "уже факт". Например, среднемесячная температура октября в Якутске показывает непрерывное повышение, начиная с минус 13,5 градусов в 1982 году до минус 2,9 в текущем. Это на пять градусов выше нормы.