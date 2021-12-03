Глава медицинской ассоциации ФРГ выступил за ограничение контактов для привитых

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Руководитель междисциплинарной ассоциации работников интенсивной терапии и неотложной медицины Германии (DIVI) Гернот Маркс приветствовал решение властей ФРГ об ужесточении ограничительных мер, направленных на сдерживание темпов распространения коронавируса и выступил за ограничение контактов для вакцинированных граждан. Об этом он сообщил в пятницу редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland .

"Нам нужны четкие ограничения контактов", - сказал Маркс, отметив, что на сегодняшний день существует недостаточно информации о новом омикрон-штамме коронавируса. "Мы не можем исключить, что вакцины могут иметь меньший эффект. Из-за этого недостатка знаний необходимо быть особенно осторожными", - подчеркнул глава DIVI.

Вместе с тем он приветствовал решение федеральных властей о введении дополнительных ограничительных мер в стране. "Важно и правильно, что сейчас были приняты общефедеральные меры и ограничения. Последние несколько месяцев показали, что единообразные меры работают наиболее эффективно", - заключил он.

В четверг и.о. канцлера Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с премьер-министрами 16 федеральных земель, в которых также принял участие будущий глава правительства Олаф Шольц, объявила, что власти ФРГ договорились ограничить непривитым жителям доступ в магазины розничной торговли, за исключением аптек и супермаркетов. Ранее во всех регионах непривитым ограничили доступ в бары и рестораны. Кроме того, согласно новым правилам, невакцинированным разрешат встречаться только в небольшой компании - максимум с двумя гражданами из другого домохозяйства. Однако на детей данное нововведение не распространяется. Также власти ФРГ вновь запретили предновогоднюю продажу фейерверков.

В последнее время уровень заболеваемости коронавирусом в Германии растет. По данным Института вирусологии имени Роберта Коха, число подтвержденных новых случаев заражения в ФРГ увеличилось за последние сутки на 74 352. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 6 051 560 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 390 пациентов. Общее количество летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 102 568. Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) сейчас составляет 442,1.