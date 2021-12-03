Рейсы поездов Москва - Евпатория возобновят в марте

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Поезда "Таврия", следующие в Евпаторию из Москвы, возобновят рейсы в марте 2022 года, сообщила в пятницу пресс-служба компании-перевозчика "Гранд сервис экспресс".

"Пассажиры поездов "Таврия" смогут добраться напрямую из Москвы в Евпаторию начиная с марта будущего года. Сезонный поезд приостановил курсирование на зимний период, но принимая во внимание многочисленные просьбы пассажиров, руководство компании-перевозчика приняло решение о возобновлении маршрута уже с начала весны. Это позволит туристам, направляющимся в Крым, насладиться отдыхом уже ранней весной", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в первый рейс в 2022 году поезд из Москвы отправится 28 февраля в 23:50 и прибудет в Евпаторию 2 марта в 10:30. Из Евпатории поезд начнет курсировать 2 марта, время отправления 22:20, время прибытия в Москву 8:23.

"Поезд по маршруту Москва - Евпатория будет выполнять рейсы через день и проследует через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Керчь, Саки. Время в пути составит 34 часа 40 минут", - уточняется в сообщении.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто в декабре 2019 года. Самый протяженный маршрут поездов дальнего следования "Таврии" компании "Гранд сервис экспресс" - между Омском и Симферополем (4 236 км), всего открыто несколько маршрутов, которые связывают Крым с другими регионами РФ. По данным компании, за это время через Крымский мост прошли около 6 тыс. поездов "Таврия".