Учителям в Северной Осетии со следующего года повысят зарплату

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 декабря. /ТАСС/. Учителя в Северной Осетии с 1 января начнут получать повышенную зарплату по поручению главы республики Сергея Меняйло. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки региона.

"По поручению главы РСО-Алания Сергея Меняйло было разработано новое положение об оплате труда работников образования", - говорится в сообщении.

С 1 января наряду с уже имеющимися доплатами и надбавками педагогическим (научно-педагогическим) работникам за стаж непрерывной работы, выслугу лет будут выплачивать дополнительно 10% от базового оклада при стаже от 10 до 15 лет и 13% от базового оклада при стаже свыше 15 лет.

Педагогам в возрасте до 35 лет при стаже работы от 1 года до 5 лет надбавка составит 5% от базового оклада; от 5 до 10 лет - 7%.

Также предполагаются выплаты работникам премий, материальной помощи, выплат руководителю за счет средств от приносящей доход деятельности.

В 2022 году на эти цели будет дополнительно направлено 329,8 млн рублей.