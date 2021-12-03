На Кубани темпы заражения коронавирусом снизились за неделю на 13%

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Специалисты фиксируют снижение на 13% в целом в Краснодарском крае за неделю случаев заражения коронавирусом, при этом на побережье Черного моря в регионе напротив происходит рост, заявила в ходе брифинга в пятницу ведущий специалист-эксперт отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Межевая.

К середине ноября в Краснодарском крае ежедневно фиксировали рост числа заразившихся в сутки. В первых числах ноября ежедневно выявляли примерно по 300 случаев заболевания ковидом, после дополнительных нерабочих дней в ноябре, когда в край приехало большое количество туристов, максимальные значения превышали 900 заразившихся в сутки.

"В течение последней недели на территории Краснодарского края зарегистрированы 5 250 случаев, что на 13% ниже по сравнению с данными прошлой недели. Говорить о снятии ограничительных мер еще рано, потому что статистика не стабильна, проводится мониторинг еженедельно заболеваемости, может быть отмечен и рост. С 1 мая на черноморском побережье зарегистрирован всего 11 991 случай COVID-19, среди заболевших работники санаторно-курортных учреждений составили 101 человек, организованные отдыхающие 65 человек. За последнюю неделю заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на Черноморском побережье возросла по сравнению с прошлой неделей", - заявила Межевая, показатели по Черноморскому побережью она не озвучила.

Она пояснила, что наибольший удельный вес в статистике заражения коронавирусом в курортных городах приходится на Сочи и Новороссийск. По ее словам, в целом по краю больше всего за неделю выявлено случаев заражения в домашних условиях - 19%, по месту работы - 5%, в медицинских организациях - 2%, есть случаи заражения по месту обучения. Межевая сообщила, что план по вакцинации от коронавируса в крае выполнен на 68%.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на пятницу за сутки 812 случаев заражения COVID-19, всего за время пандемии в регионе подтвердили 101 185 случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 1 780, 76 114 человек выздоровели и выписаны из больниц, 9 030 пациентов спасти не удалось, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 107 жителей, на ЭКМО - шестеро.

С прошлого понедельника в регионе QR-коды необходимы для посещения объектов розничной торговли (за исключением тех, где продается продукция первой необходимости), кинотеатров, театров, спортивных, массовых и деловых мероприятий, бассейнов, фитнес-клубов, предприятий сферы бытовых услуг, торгово-развлекательных комплексов и центров, в том числе многофункциональных. Также продолжает действовать запрет на заселение в отели невакцинированных или не переболевших коронавирусом постояльцев. Кроме того, в регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.