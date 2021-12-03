Посол РФ в Казахстане: слава подвига сражавшихся под Москвой панфиловцев не померкнет

НУР-СУЛТАН, 3 декабря. /ТАСС/. Слава подвига формировавшейся из жителей Казахстана и Киргизии 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова не померкнет. Об этом заявил в пятницу посол России в Казахстане Алексей Бородавкин на открытии международного выставочного проекта "За нами Москва!", посвященного 80-летию Битвы за Москву.

"В битве за Москву отличилась легендарная 316-я, позднее 8-я гвардейская панфиловская дивизия, сформированная в Алма-Ате. Не померкнет слава подвига 28 героев-панфиловцев, остановивших гитлеровские танки на подступах к столице. Казахстанские воины беззаветно сражались и в составе других частей и соединений", - цитирует дипломата пресс-служба посольства.

По его словам, значение этой стратегической операции, ключевым образом повлиявшей на исход Великой Отечественной войны, невозможно переоценить. "Битва под Москвой отмечена массовым героизмом и самопожертвованием советских воинов. За проявленные в боях доблесть и мужество 36 тысяч участников были награждены орденами и медалями, 187 - удостоены звания Героя Советского Союза", - отметил Бородавкин.

Он также заявил, что особое негодование вызывают предпринимаемые в нынешнее время рядом стран попытки реабилитировать и героизировать нацистских палачей и их приспешников, преуменьшить роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии и даже возложить на СССР ответственность за развязывание Второй мировой войны. "Мы не позволим этому случиться и будем хранить память о доблести павших советских воинов, о всех наших солдатах, о боевом братстве тех, кто противостоял нацизму", - подчеркнул посол.

Выставочный проект "За нами Москва!" открылся в Военно-историческом музее Казахстана. Экспозиция содержит уникальные фотоматериалы, редкие архивные документы из Государственного музея обороны Москвы, Военно-исторического музея Республики Казахстан, Историко-краеведческого музея города Семея, Музея имени М. Габдулина города Кокшетау и Мемориального музея Бауыржана Момышулы в Жамбылской области.

В рамках мероприятия также пройдет презентация нового издания книги Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы "За нами Москва! Записки офицера", выпущенной карагандинским издательством Qasym ("Касым") при поддержке посольства России в Казахстане, Русского дома в Нур-Султане и представительства Газпромбанка в республике.

В этот же день начался онлайн-марафон "За нами Москва! Читаем вместе". В ходе него известные актеры, режиссеры, политики, спортсмены, ученые, государственные деятели, а также обычные пользователи сети интернет будут читать главы из романа Момышулы. В общей сложности марафон продлится более 12 часов и пройдет во многих городах Казахстана.

Подвиг героев

В ноябре 1941 года газета "Красная звезда" опубликовала статьи о бое у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 года, в котором 28 советских солдат из 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова остановили наступление превосходящих танковых сил германской армии. Этот бой вошел в историю как "подвиг 28 героев-панфиловцев".

Битва под Москвой, происходившая осенью - зимой 1941 года, является одним из решающих сражений Великой Отечественной войны. В ходе нее Красная армия отразила попытку немецких войск захватить столицу и перешла в контрнаступление.