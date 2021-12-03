Около 3,5 тыс. военнослужащих подали заявку на участие в программе "Арктический призыв"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. военнослужащих РФ подали заявки для участия в программе "Арктический призыв", запущенной Корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и "Норникелем", сообщил в пятницу глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Запустили интересный проект, объехали 44 военные части в Западном, Южном военных округах, сейчас в Центральном начинаем работать и на Северном флоте, собирали военнослужащих, проходящих службу по призыву, предлагали по завершении службы приезжать в Красноярский край, предлагали помощь в релокации, обучении необходимым навыкам и связать свою судьбу с Заполярьем, работать в системе "Норникеля" и более широко в экономике Красноярского края. Процент людей, которые подали заявки, - почти 40%. На заметку инвесторам - 3,5 тыс. военнослужащих в 44 частях это статистически значимое число. Молодые, закаленные, подготовленные люди проявили такой интерес и готовы применить себя на севере при условии правильно сформулированного для них предложения", - сказал он на пленарном заседании XI Международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

По его словам, проект "Арктический призыв" планируется расширить.

Проект включает в себя комплекс мер по информированию военнослужащих, проходящих срочную службу или уволенных в запас, о возможностях трудоустройства на ведущих предприятиях Арктики. Для соискателей, подавших заявку на трудоустройство, предусмотрено обучение по востребованным специальностям, помощь в переезде и дальнейшее трудоустройство.

XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге со 2 по 4 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Деловая программа включает 52 дискуссионные площадки, два пленарных заседания. В программу вошли мероприятия, на которых эксперты обсудят экологическую безопасность в Арктике, развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути и другие темы. Организатором выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.