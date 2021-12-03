Прокуратура в Коми оценит наиболее опасные участки шахт в регионе

СЫКТЫВКАР, 3 декабря. /ТАСС/. Воркутинская межрайонная прокуратура по надзору за соблюдением законодательства в угледобывающей отрасли приступила к проверкам действующих шахт в Воркуте на предмет соблюдения норм безопасности. Проверки проводятся регулярно, но в этот раз спецпрокуратура особенно проверит обеспечение безопасности на проходческих и добычных участках шахт, где больше всего происходит аварий и инцидентов, сообщил ТАСС воркутинский межрайонный прокурор Сергей Данилов.

Как сообщил на совещании у президента России 2 декабря генпрокурор РФ Игорь Краснов, он поручил проверить шахты во всех 10 угледобывающих регионах РФ. Под масштабную проверку попадут шахты в Коми, Якутии, Тыве, Приморском и Хабаровском краях, Самарской, Сахалинской, Ростовской, Челябинской областях и на Чукотке.

"Мы уже проверяем шахты в Воркуте. Проверки идут с акцентом на наиболее опасные участки - добычные и проходческие, где высокая степень концентрации работы и риска, все серьезные аварии и инциденты сопряжены с работой именно на этих участках. Проверку планируется завершить 9 декабря. В Инте также идут проверки по поводу реализации проекта консервации шахты "Интинская", - сообщил ТАСС спецпрокурор.

По его данным, сейчас наблюдается положительная динамика по снижению уровня травматизма в шахтах Воркуты, "нарушений там стало несколько меньше".

АО "Воркутауголь" - одна из крупнейших угледобывающих компаний России. На ее долю приходится около 11% производства коксующегося угля в стране. В состав входят четыре подземные шахты, один разрез и несколько вспомогательных предприятий. Компания является градообразующей для Воркуты, на угледобыче и вспомогательных производствах занято около 7 тыс. человек. Единственная шахта в Инте находится в процессе ликвидации с 2018 года.

Поручение генпрокурора РФ о масштабных проверках всех шахт в стране последовало после ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса утром 25 ноября, в результате которого погибли 46 горняков и пять горноспасателей. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, проводивших проверки на предприятии.