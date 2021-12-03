Свыше 1,9 тыс. многодетных семей Подмосковья получили земельные участки с начала года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более 1,9 тыс. многодетных семей в Московской области получили бесплатные земельные участки за 11 месяцев этого года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Еще порядка 200 земельных участков переданы администрациями городских округов Подмосковья многодетным семья региона в течение ноября. Общее число обеспеченных землей в 2021 году семей составило 1 924", - приводятся в сообщении слова главы министерства Натальи Адигамовой.

Она отметила, что по итогам 11 месяцев работы наибольшее количество семей с тремя и более детьми обеспечили администрации городских округов Люберцы - 148 семей, Богородский - 129 семей, Серпухов - 129 семей, Химки - 119 семей, Коломна - 117 семей, Орехово-Зуевский - 114 семей и Котельники - 95 семей. Также хорошие результаты показали администрации городских округов Подольск, Сергиево-Посадский, Раменский, Чехов, Истра, где землей обеспечили от 60 до 82 семей.

В свою очередь министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что число обеспеченных землей подмосковных многодетных семей за время действия областного закона выросло до 29 928. При этом наибольший процент обеспечения земельными участками семей с тремя и более детьми показали городские округа Лотошино, где землю передали 98% стоящих на учете семей округа, Серебряные Пруды и Луховицы - 94% многодетных семей, Волоколамский - 93%, Зарайск- 92%, Бронницы и Шаховская обеспечили 90% семей, стоящих на учете, а Можайский, Ступино и Кашира - 88% "своих" многодетных.