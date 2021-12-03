Очаг птичьего гриппа выявили в Грачевском округе Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Случаи высокопатогенного гриппа птиц выявлены в Грачевском округе Ставрополья. На территории округа проводятся карантинные мероприятия, сообщил в пятницу глава округа Сергей Филичкин.

"На нашей территории выявлены случаи высокопатогенного гриппа птиц. В целях недопущения распространения заболевания объявлены соответствующие карантинные мероприятия. Ситуация находится на контроле, угрозы распространения заболевания нет", - сообщил он на своей странице в Instagram.

Согласно постановлению губернатора края Владимира Владимирова, опубликованному на краевом портале правовой информации, очаг птичьего гриппа обнаружен на территории птицефабрики в селе Красное. Эпизоотическим очагом определена территория птицефабрики, угрожаемой зоной - территория в радиусе пяти километров, в которую входят села Красное, Спицевка и Хутор Нагорный.

"В настоящее время сформированы рабочие группы, в полномочия которых входит обход домовладений в селах Красном, Спицевке и хуторе Нагорном для подсчета поголовья птиц для определения размера компенсационных выплат. На выставленных в селах постах производится досмотр автотранспорта на наличие сельхозпродукции с целью пресечения ее вывоза из угрожаемой зоны", - пояснил Филичкин.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания для людей не опасно.