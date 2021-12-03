За последние семь лет Северный флот вывез из Арктики более 3,5 тыс. тонн мусора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Северного флота за последние семь лет собрали и вывезли из Арктики более 3,5 тыс. тонн технического мусора, оставшегося в регионе еще со времен Советского Союза. Об этом сообщил на XI Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

"В 2021 году нашими военнослужащими было собрано и вывезено более 360 тонн металлолома. Всего же, начиная с 2015 года, Северным флотом собрано и вывезено с отдаленных и островных территорий свыше 3,5 тыс. тонн металлолома", - рассказал в своем выступлении адмирал Моисеев.

Отвечая на вопросы участников, командующий Северным флотом отметил, что в регионе действует так называемый экологический взвод, который занимается сбором старых технических отходов в период навигации. Помимо личного состава данного подразделения, для расчистки Арктики от оставшегося со времен СССР мусора привлекаются добровольцы из числа жителей прибрежных и островных населенных пунктов.