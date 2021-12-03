Власти ЯНАО сообщили, что заболеваемость в районах, где привилось 80%, в пять раз ниже

ТАСС, 3 декабря. Заболеваемость COVID-19 в трех районах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), где привились 80% населения, в пять раз ниже показателей других муниципалитетов с менее быстрыми темпами вакцинации. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства по итогам пресс-конференции директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова.

"В Ямальском, Шурышкарском и Приуральском районах прививку поставили 80% жителей, подлежащих вакцинации. Мы видим, что заболеваемость в этих районах в пять раз ниже, чем в крупных ямальских городах, где вакцинация идет медленнее", - цитирует пресс-служба Новикова.

На сегодняшний день на Ямале вакцинацию прошли более 241 тыс. человек, завершили курс порядка 221 тыс. Всего привито 49% от населения региона. По этому показателю округ входит в первую тридцатку регионов-лидеров.

С начала пандемии на Ямале выявлено более 58 тыс. случаев заражения коронавирусом. В последние месяцы регистрируют более 100 заразившихся каждые сутки, за последние сутки зафиксировано 129 случаев. В ЯНАО введена обязательная вакцинация ряда категорий населения и обязательная самоизоляция для непривитых лиц старше 60 лет. В регионе запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и работа заведений общепита по ночам, а при посещении культурных, досуговых, спортивных учреждений и организаций соцосблуживания необходимо предъявлять QR-код.