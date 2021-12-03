В Казани надеются очно провести мероприятия в рамках молодежной столицы исламского мира

ТАСС, 3 декабря. Запланированные на 2022 год массовые мероприятия в Татарстане, в том числе и в рамках присвоения Казани на 2022 год статуса молодежной столицы исламского мира, планируется провести без изменений в очном формате, учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

"Приоритетом, безусловно, будет, есть, остается вопрос безопасности. Будем надеяться, что все, что запланировали провести в офлайн, проведем в офлайне. Пока каких-то опасений, связанных с тем, что ту программу, которую мы подготовили [на 2022 год], что мы ее не сможем реализовать, у нас нет. Мы ее сформировали, исходя из текущих реалий санитарно-эпидемиологической обстановки и в нашей стране, и за границей", - сказал он, отвечая на вопрос об изменениях в программе мероприятий в Татарстане на 2022 год в связи с пандемией.

Так, по его словам, в 2022 году на Международном научном конгрессе ожидается более 500 международных участников, которые посетят Казань и другие города. В этом году, несмотря на пандемию, в регионе состоялись все запланированные международные мероприятия. На прошлой неделе прошел первый фестиваль современной мусульманской культуры, месяц назад состоялся первый международный молодежный лагерь "Россия - Организация исламского сотрудничества" в Казани, где приняли участие люди более чем из 15 стран.

"Мы как ответственные за различные программы, организацию международных программ, безусловно, столкнулись последние два года с необходимостью пересматривать даже традиционные мероприятия. Как правило, они приобретают гибридный формат и офлайн, и онлайн, потому что даже дело не в том, какая обстановка в России, отдельно в Республике Татарстан, мы понимаем, что глобальные мероприятия не связаны с ситуацией в отдельно взятом регионе, в отдельно взятой стране. Поэтому этот контекст влияет, но мы сейчас относимся к этому с большей готовностью, чем два года назад", - отметил Сулейманов.