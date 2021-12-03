Посольство в РФ заявило, что на Кубе особое значение придается защите здоровья туристов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Кубы придают первоочередное значение защите здоровья населения и прибывающих в страну иностранных туристов в условиях пандемии. Об этом заявил в пятницу в интервью ТАСС советник по вопросам туризма кубинского посольства в России Хуан Карлос Эскалона.

"Туризм во время пандемии коронавируса представляет собой очень большой риск, но Куба всегда уделяла первоочередное внимание здоровью и жизни своего населения и гостей из-за рубежа", - подчеркнул Эскалона. "Нет ничего важнее здоровья людей. Экономические интересы не могут превышать этот приоритет", - сказал дипломат.

"Сейчас среди кубинского населения отмечается очень высокий уровень вакцинации. Эпидемия коронавируса на Кубе почти находится под контролем, и вероятность возникновения новых волн COVID-19 в стране очень мала", - отметил Экскалона. По его словам, на острове гарантирован "коллективный иммунитет" от ковида. Это делает карибскую республику одной из самых безопасных стран в мире для туристов с эпидемиологической точки зрения.

Сегодня все туристические объекты карибской страны открыты для российских туристов, отметил собеседник. По его словам, "на Кубе туристов из России ожидают не только в качестве иностранных посетителей". "Куба и РФ поддерживают дружеские отношения, выходящие за рамки связей между правительствами. Это действительно отношения между двумя дружественными народами, пример крепкой дружбы, которая прошла [испытание] временем", - сказал Эскалона.

Санитарные власти Кубы с 15 ноября отменили все внутренние ограничения для кубинцев и туристов, посещающих страну. Прибывающий в страну турист должен иметь документ о том, что прошел вакцинацию. Если он отсутствует, то необходимо предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, полученного за 72 часа до вылета из страны пребывания.

Интерес туристов из России

Куба восстанавливает свое значение для россиян в качестве привлекательного туристического направления. "Компания "Аэрофлот" уже объявила о возобновлении полетов в Гавану с декабря. Туроператоры увеличивают частоту рейсов на [знаменитый курорт] Варадеро даже из других городов внутри Российской Федерации, а рейсы на [остров] Кайо-Коко сохраняются", - сказал Эскалона.

"Надеемся, что в ближайшие дни туроператоры объявят об открытии рейсов в [кубинские] города Санта-Клара, Камагуэй и Ольгин. Эти туристические направления использовали российские туристы до пандемии", - отметил Эскалона.

По его словам, "Куба открыла все свои аэропорты и внутренние границы при условии обеспечения высокого уровня безопасности для туристов, которые посещают карибскую страну".