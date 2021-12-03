Матвиенко заявила, что Россия и Белоруссия вместе защищают историческую правду о войне

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия и Белоруссия бережно хранят память о событиях Великой Отечественной войны и занимают единую позицию, защищая историческую правду. Об этом заявила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в видеоприветствии на открытии в Минске выставки "Битва за Москву. Бессмертие подвига", посвященной 80-летию начала контрнаступления советских войск.

"Мы еще раз убеждаемся: наши страны бережно хранят священную память о той страшной войне, занимают единую позицию, защищая историческую правду. Вклад Белоруссии в нашу общую победу огромен. Ее народ понес тяжелейшие человеческие потери в годы Великой Отечественной войны", - сказала спикер Совфеда

По ее мнению, проведение выставки будет работать на единение народов России и Белоруссии. Матвиенко подчеркнула, что битва под Москвой стала одной из крупнейших операций. "И мы помним, что столицу великой страны обороняли представители многих народов Советского Союза. Они стояли плечом к плечу на рубежах Москвы, выстояли и победили. Мы не позволим никому переписать героические страницы нашего общего прошлого, принизить масштаб подвига, совершенного 80 лет назад нашими отцами и дедами", - отметила сенатор.

Она обратилась к молодым людям, которые планируют посетить выставку. "Вглядитесь в фотографии воинов 1941 года, зачастую ваших ровесников. Попытайтесь понять, что двигало ими в те огненные дни", - сказала председатель верхней палаты парламента.

Матвиенко поблагодарила белорусов за сохранение общей памяти, а также организаторов выставки.