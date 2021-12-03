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Замена сетей позволила обеспечить круглосуточное водоснабжение села на Ставрополье

Более тысячи местных жителей ранее могли пользоваться централизованным водоснабжением только утром и вечером, сообщает пресс-служба "Ставрополькрайводоканала"

СТАВРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Замена изношенных разводящих сетей позволила обеспечить круглосуточную подачу воды в село Уваровское на Ставрополье. Раньше более 1 тыс. жителей села могли пользоваться централизованным водоснабжением только утром и вечером, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУП СК "Ставрополькрайводоканал".

"Замена больше километра старых разводящих сетей позволила обеспечить круглосуточную подачу воды для жителей сельской глубинки. Ранее в селе, где есть школа, детский сад и другие социальные объекты, люди могли рассчитывать на централизованную подачу ресурса только утром и вечером. А также на собственные скважины и колодцы, вода из которых не обеззараживается", - говорится в сообщении.

Предприятие приняло комплекс объектов водоснабжения села на свой баланс год назад, после чего было принято решение о ремонте и замене сетей. Теперь артезианская вода, соответствующая санитарным нормам, подается в дома круглосуточно. "Всего с 2019 года "Ставрополькрайводоканал" принял в эксплуатацию более 1,5 тыс. км сетей. Вместе с имуществом переходит и большая ответственность за сети, чаще всего построенные еще в 1970 годах и находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии", - отмечают в компании.

По данным краевого правительства, проблемы с водоснабжением на Ставрополье испытывают жители более 100 населенных пунктов, в регионе разработана пятилетняя программа развития водоснабжения.

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