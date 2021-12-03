Экспедиции Северного флота в 2021 году нашли 12 затонувших кораблей времен мировых войн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Северного флота, принимавшие в 2021 году участие в экспедициях в Арктическом регионе, обнаружили 12 кораблей, затонувших во время Первой и Второй мировых войн. Об этом сообщил в пятницу на XI Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

"В 2021 году впервые Северный флот принял участие в комплексной экспедиции "Помни войну" по поиску кораблей и судов, погибших в Арктике в годы Великой Отечественной войны, проведенной совместно с Русским географическим обществом. <...> В ходе проведенных мероприятий были обнаружены 12 судов, погибших в годы двух мировых войн", - рассказал в своем выступлении адмирал Моисеев.

Кроме этих 12 кораблей, моряки также нашли местоположение двух погибших сторожевых кораблей ВМФ СССР - "Тумана" и "Пассата". Также в рамках экспедиции найдены эсминец "Матабеле" и корвет "Блюбелл" Королевских ВМС Великобритании. Первый корабль погиб во время проводки арктического конвоя в 1942 году, второй был торпедирован немецкой подлодкой в феврале 1945 года на пути из Мурманска. Также на дне обнаружены два военных самолета, советский И-153 и британский А-20.

За 2021 год во время экспедиции было уточнено местоположение 20 других кораблей, которые были найдены ранее. Как отметил ТАСС Моисеев, на следующий 2022 год также запланирована масштабная программа поисков погибших в годы мировых войн кораблей.

"Мы очень большую работу в этом направлении проводим. Более того, уже подвели итоги, большие планы на будущее есть. Работа проведена очень хорошая. У нас есть офицеры, которые в рамках своей профессии увлекаются этим всю свою жизнь", - сказал командующий Северным флотом агентству.