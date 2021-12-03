Россотрудничество запустило проект отправки российских НКО за рубеж для передачи опыта

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россотрудничество запустило в пилотном режиме проект отправки представителей российских некоммерческих организаций за рубеж для передачи опыта. Об этом сообщил заместитель главы Россотрудничества Дмитрий Поликанов на международном форуме гражданского участия "Мы вместе", который проходит в Москве.

"Наш проект - "десанты" НКО в другие страны. Мы в этой году в пилотном режиме [его] попробуем. В декабре должны приехать несколько российских НКО в Армению и потом в Таджикистан", - сообщил он, отметив, что российские общественные организации будут обучать и рассказывать местным НКО, в том числе как построить правильную организацию и как работать с конкретными категориями граждан.

По словам Поликанова, у российских НКО есть много наработок, которыми нужно делиться с другими странами. "Мы надеемся, что этот опыт будет успешным и на следующий год таких десантов в разные страны будет больше. Мы искренне считаем, что опыт российских НКО должен транслироваться на мир", - отметил он.