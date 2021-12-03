В МСЭ считают, что сетевая безопасность личности и всей страны взаимосвязаны

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Защита каждого пользователя в интернете является важной составляющей безопасности страны в целом, также необходимо принять международное соглашение в этой сфере. Об этом заявил генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ) Чжао Хоулинь в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Я считаю верным тезис, что защита конфиденциальности клиентов приводит к повышению национальной безопасности, национального суверенитета. Безопасность каждого - к безопасности страны в целом, - сказал он. - Сейчас тот момент, когда нужно достичь соглашения на международном уровне. Мы видим необходимость в том, чтобы мировые отношения в этой сфере изменились. У нас есть шанс достичь этого. Я очень рад, что люди работают над этим".

По мнению Хоулиня, безопасность должна быть обеспечена для всех пользователей сети. "На пути обеспечения безопасности для всех должен быть достигнут значительный прогресс. Но до сих пор еще есть раскол во мнениях. Люди, страны, неважно, когда они обвиняют друг друга, из этого следует, что они ни много ни мало нарушают национальную безопасность, национальный суверенитет", - добавил генсек.

Международный союз электросвязи был создан в 1865 году как Международный телеграфный союз, когда 20 европейских государств подписали в Париже соглашение о гармонизации своих телеграфных служб. В 1934 году организация была переименована в Международный союз электросвязи. С 1947 года он является специализированным учреждением ООН. В 1992 году были приняты новые основополагающие документы организации - конвенция и конституция.