В Москве могут установить памятник погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме поддержала предложение Российского военно-исторического общества (РВИО) об установке памятника погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву. Об этом сообщил ТАСС в пятницу председатель комиссии Игорь Воскресенский.

"Комиссия сегодня рассмотрела четыре вопроса, один из которых - установка памятника Зиничеву. Утвержден единогласно. <...> По инициативе РВИО. На Кременчугской улице. Средства - военно-исторического общества, будет проведен открытый всероссийский конкурс на проект памятника", - сказал Воскресенский, уточнив, что вопрос будет в дальнейшем рассмотрен в Мосгордуме.

Евгений Зиничев в 2015 году возглавил управление ФСБ России по Калининградской области. С 28 июля по 6 октября 2016 года занимал пост врио губернатора Калининградской области.

Глава МЧС погиб 8 сентября во время арктических учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок своего нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути. Глава государства Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу.