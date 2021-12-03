На Ставрополье объявили режим ЧС для ликвидации последствий штормового ветра

СТАВРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Ставрополья ввели режим чрезвычайной ситуации в пяти округах для ликвидации последствий штормового ветра, который прошел по региону в начале недели. Это позволит задействовать краевые резервы для помощи территориям, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора края.

"Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации на территории муниципалитетов, наиболее пострадавших от урагана 1 декабря. Это позволяет задействовать для устранения последствий стихии краевые резервы. Документом объявляется особый режим в пяти территориях - Арзгирском, Апанасенковском, Туркменском муниципальных округах, Изобильненском и Ипатовском городских округах", - говорится в сообщении.

В соответствии с постановлением из краевого резерва начато предоставление материалов для восстановления поврежденных крыш жилых домов и социальных учреждений. На основании поступивших заявок будет предоставлено порядка 3,7 тыс. листов кровельного материала. В краевом министерстве ЖКХ журналистам сообщили, что на данный момент есть заявки о повреждениях на 36 многоквартирных домах, в двух частных домах и 14 социальных объектах.

"Сегодня мы отгружаем материалы для Изобильненского и Ипатовского округов, которые пострадали сильнее других. Завтра направим шифер в остальные три территории. Запас материалов достаточный, работа идет без сбоев", - цитирует пресс-служба заместителя министра Олега Самсонникова.

Усиление ветра с порывами до 30 м/с отмечалось в некоторых округах Ставрополья в понедельник. В десятках населенных пунктов произошло аварийное отключение электроэнергии. Штормовой ветер повредил более 40 социальных объектов и многоквартирных домов.